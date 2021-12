Ballando con le stelle, Mietta-choc: "Perché non mi sono vaccinata". La malattia, Selvaggia Lucarelli ora che dice?

03 dicembre 2021 a

Mietta ha aspettato che il clamore destato dalla sua positività al Covid svanisse per tornare a parlare di quanto accaduto a Ballando con le stelle. Dopo settimane di silenzio, la cantante ha parlato a FqMagazine dei motivi per cui ha scelto di non vaccinarsi e perché non ha risposto alla domanda di Selvaggia Lucarelli durante quella famosa puntata del talent show del sabato sera di Rai1.

Mietta è stata duramente attaccata per quanto accaduto a Ballando, ma soltanto adesso ha deciso di replicare: “Partiamo da un fatto chiaro e inequivocabile, la domanda di Selvaggia Lucarelli era legittima. Ho mostrato solo un eccesso di riservatezza davanti a una richiesta specifica. La stessa riservatezza che io ho nella mia vita privata. Per questo ho invitato a parlare della cosa in privato, proprio perché c’era in ballo qualcosa che avrei tenuto volentieri per me”.

La cantante ha spiegato di non avere un buon rapporto con i farmaci e di avere quindi tanta paura del vaccino: “Per me che soffro di attacchi di panico è stato qualcosa che mi ha turbato parecchio. Non ero serena ed ero reduce da uno choc anafilattico. Mi è mancato il respiro. Così ho solo avuto paura. L’unico modo per tranquillizzarmi sarebbe stato fare degli accertamenti. Poi avevo anche in programma un intervento. Ma ripeto, erano e sono cose personali”.

