Uomini e Donne, si consuma un dramma: dopo nove anni e due figli... choc dalla De Filippi

03 dicembre 2021 a

a

a

Brutta notizia per i telespettatori e fan di Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo, coppia nata proprio grazie alla trasmissione, è in crisi. L'annuncio è arrivato sui social da Amedeo Venza, blogger e opinionista televisivo molto amico di entrambi. "Vi comunico con grande rammarico - ha scritto su Instagram - che Eugenio e Francesca sono in crisi".

"Ma questo è normale o è gay?". Katia Ricciarelli, l'ultima disastrosa gaffe: tic-tac, verso la cacciata

Per gli ammiratori dei due è stata solo una conferma, visto che qualche sospetto già c'era: da sempre molto attiva sui social network, la coppia ha smesso di pubblicare foto e contenuti insieme, limitandosi a mostrare solo immagini e video da soli o in compagnia dei figli.

"Troppo volgare, nemmeno si può leggere". Messaggio-choc di Incarnato a Ursida (e spuntano pure "strane" foto)

Sia Francesca che Eugenio sono storici a Uomini e Donne. Lui fu tronista nel lontano 2012/2013, mentre lei fu la sua corteggiatrice amata da tutti per i suoi modi schietti. Dopo il programma la coppia ha messo su famiglia a Firenze. Dal loro amore sono infatti nati Brando, nel 2014, e Zeno, nato nel 2018. Francesca ed Eugenio non si sono mai sposati nonostante i numerosi rumors che li hanno sempre visti protagonisti.

"Maria De Filippi sessista, il suo programma deve chiudere": delirio grillino in Parlamento, perché vogliono lo stop

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.