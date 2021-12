The Voice Senior, Orietta Berti raggelante: "Scusa chi sei?". Imbarazzo sul palco

04 dicembre 2021 a

a

a

Non è un signor nessuno, Franco Tortora. Negli anni Settanta raggiunse una certa fama nel mondo della musica e oggi il cantante romano, 68 anni, ha deciso di "rispolverarsi" e partecipare a The Voice Senior, il talent musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Nella seconda puntata delle blind audition, l'interprete ha portato sul palco un grande classico dei Pooh, La donna del mio amico. Insieme a lui, la moglie Margherita.

"Ma le p***e le hai lasciate a casa?". Maria De Filippi, sfogo durissimo contro il figlio di Gigi D'Alessio: il gesto imperdonabile

Entusiasta la reazione dei giudici Clementino, Gigi D'Alessio, Orietta Berti e Loredana Bertè, che hanno pigiato il bottone "bloccando" il dotatissimo concorrente alla cieca, senza sapere chi si trovassero davanti. Pardon, alle spalle. Quatto sedie girate per quattro sì, poi la sorpresa.

"Dicevano che sapevo di...". Lo sfogo di Antonella Clerici, una vergogna a Sanremo: la più infima delle voci

A mettere pepe alla serata è stata la Clerici, che sul palco tra moglie e marito si domanda se la Berti si fosse ricordata o meno di Franco. Candida risposta dell'ugola di Cavriago: "No, non lo conosco". Peccato che i due si fossero esibiti insieme ormai 50 anni fa: "Io e te eravamo assieme a Un disco per l'estate nel 1971", ha svelato Tortora. Orietta è spiazzata: "Aaaaah, e cosa hai cantato? E io che canzone avevo?". Niente da fare, nessun "ricordo sbloccato". "Tu avevi come brano Via dei ciclamini, io Il tuo sorriso. Poi ci fu una cosa simpatica, cioè che i giornalisti mi avevano chiamato l'Orietta Berti in pantaloni... Sai avevo 18 anni, il visetto rotondo...". Le loro strade si riuniranno definitivamente: Tortora ha infatti scelto la Berti come suo coach a The Voice Senior.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.