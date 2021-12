Ballando con le Stelle, Iannone sconvolge Selvaggia Lucarelli: "Esci una sera con me, io alla donne...", bordata a luci rosse

05 dicembre 2021 a

Momenti esilaranti e anche di gelo a Ballando con le Stelle, dopo l'esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando, il tutto nell'ottava puntata dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la puntata di sabato 4 dicembre. In mezzo c'è la solita Selvaggia Lucarelli, che ha alzato il ditino per poi sparacchiare sentenze: "Troppo ordinario", il loro show, ha spiegato aggiungendo di non essersi entusiasmata.

Ma la risposta di Iannone, a quel punto, è stata tostissima: "Se esci una sera con me ti stupisco... Nessuna si è mai lamentata, io regalo gioia alle donne". Bang: evidente il gelo della Carlucci, mentre molti altri presenti in studio hanno iniziato a ridere. A quel punto la Carlucci spinge fuori dall'inquadratura l'ex pilota di MotoGp: "Fermo! Fermi tutti!", ha esclamato. Dunque ha aggiunto: "Ragazzi ma che è successo stasera? Raccontatemelo", il riferimento era a uno scontro avvenuto poco prima tra Selvaggia e Carolyn Smith.

Per inciso, anche a Fabio Canino non è piaciuta l'esibizione di Iannone e Rovere: "Neanche a me è piaciuto il tuo ballo. Puoi fissare un appuntamento per uscire anche con me?", ha scherzato riferendosi alla precedente battuta a Selvaggia. Ma Andrea Iannone, con un sorriso e una risata, ha declinato l'invito.

