Ballando con le stelle, veleno-Selvaggia Lucarelli: "Sono qui da 6 anni...". Smonta il programma, Milly Carlucci che dice?

05 dicembre 2021 a

a

a

Altro giro e in regalo un'altra dose di veleno, generosamente distribuita dalla solita Selvaggia Lucarelli, il tutto a Ballando con le Stelle, il varietà del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Già, perché nella puntata di sabato 4 dicembre, la blogger nonché giudice del programma (il cui unico credo è stroncare e umilire i concorrenti) ecco che ha voluto sparare nel mucchio, affermando quanto segue: "Io sono qui da 6 anni è questa non è l’annata migliore per i ballerini, ci sono state annate in cui c’erano 3-4 persone che ballavano davvero bene e noi alla fine ci guardavamo e pensavamo ma chi vince", sottolinea.

"Sono 56 anni che lo faccio, non ti permettere". Carolyn Smith mai vista prima: Selvaggia Lucarelli asfaltata (e muta)

Insomma, per Selvaggia Lucarelli i concorrenti sono... degli scarsoni. E chissà cosa ne pensa la Carlucci. Ciò premesso - incredibile ma vero - Selvaggia si è anche spesa in un elogio, quello nei confronti di Sabrina Salerno, sulla quale ha ammesso: "Tu sei stata la più costante e più brava in questo senso sin dal primo giorno hai ballato bene, sei dritta verso la finale e se ci arrivassi sarebbe in maniera meritatissima".

Nuda nella vasca da bagno, Arisa fuori controllo: sconvolgente in prima serata Rai | Guarda

Non a caso, nell'ultima puntata, Sabrina Salerno è stata la più votata dalla giuria con un totale di 48 voti. Da par suo, la Salerno ha replicato ai complimenti della giuria di Ballando con queste parole: "Io non mi sento una brava ballerina". Insomma, evviva l'umiltà.

"Esci una sera con me, io alle donne...". Andrea Iannone sconvolge Selvaggia Lucarelli: bordata a luci rosse e caos | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.