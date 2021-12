Arisa, "più voti e più tolgo". Ballando con le stelle, la foto che sfida la censura: là sotto...

06 dicembre 2021 a

a

a

Svolta sempre più sexy per Arisa, che quest'anno a Ballando con le Stelle sta regalando tante emozioni ai suoi fan. Sul palco insieme al maestro Vito Coppola, l'artista ha spesso messo in mostra tutta la sua sensualità. Una consapevolezza del proprio corpo che la cantante esibisce anche sui propri profili social. Lo dimostra uno degli ultimi scatti postati su Instagram. Nello scatto in questione Arisa ha in mano un enorme ventaglio pieno di piume che coprono le sue forme.

"La tua prima volta". Vede Arisa nella vasca e non si trattiene: chi fa calare il gelo a Ballando

A corredo dell'immagine, la concorrente di Ballando ha scritto: "Più voti avremo, meno piume indosserò. Vinciamo? Baci a tutti". Un commento che ha letteralmente fatto impazzire i suoi follower. Un utente infatti ha scritto: "Speriamo tu vinca, io ti sto votando". Un altro invece: "Grazie per le emozioni che regali ogni puntata, sei stupenda". Solo commenti di apprezzamento e ammirazione, insomma.

Nell'ultima esibizione a Ballando, Arisa e il suo maestro di ballo si sono scatenati sulle note di Madonna, "Vogue", partendo con una clip in cui erano insieme un una vasca da bagno coperti dalla schiuma. I giudici hanno apprezzato parecchio la performance e non sono mancati commenti sulla coppia. "Vi vediamo molto bene, magari ci racconterete qualcosa", ha detto Roberta Bruzzone. Alessandra Mussolini invece: "Sensualità pazzesca tra i due nella vasca. Siete stati spettacolari!". Idem Alessandro Canino: "Arisa questo è il tuo primo film erotico con la regia di Milly Carlucci!".

"Purtroppo lo ho sempre sentito". Impensabile Arisa, il complesso del seno: com'era ridotta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.