GfVip, "Francesca Cipriani, il fidanzato e il figlio segreto". Trema la produzione: Signorini non sapeva?

Francesco Fredella 09 dicembre 2021 a

a

a

Il fidanzato della Cipriani ha un figlio. E la notizia pare che sia stata tenuta segreta alla produzione del Grande Fratello Vip. Ora a parlarne, per la prima volta, è Riccardo Signoretti (direttore di Nuovo e Nuovo Tv). Alessandro Rossi, che pare voglia rincorrere le telecamere, ha un figlio. E come mai non ne ha mai parlato ai giornalisti? A quanto pare nemmeno la Cipriani ne ha parlato quando nella casa è arrivato Alessandro come super ospite.

"Lascio il GfVip il 13 dicembre". Soleil Sorge crolla, poi la frase intercettata dalla regia: "Resta, vinci tu"

La bomba di Riccardo Signoretti potrebbe far tremare la produzione del GfVip. E sembra che la madre della Cipriani, la signora Rita, sia a conoscenza di tutto ciò. Si tratta di un bambino di tre anni. Noi di Libero abbiamo contattato Alessandro che riferisce: "Tutto vero, nulla di segreto perché ne abbiamo parlato nella casa". Eppure, nemmeno una riga sembra essere uscita sui siti che si occupano del reality. Come mai? Mistero. Alessandro, poi, conferma che la redazione sarebbe stata a conoscenza della presenza di suo figlio.

"Signorini muto, non capisco". GfVip prolungato, l'attacco d'ansia di Francesca Cipriani



La storia d'amore tra Alessandro Rossi e Francesca Cipriani è iniziata all'improvviso, durante il lockdown. Segretissima per poco tempo poi è stata spoilerata su RTL 102.5 News, durante Trends & Celebrities. Ora i due, a quanto pare, sono al settimo cielo. Addirittura, si parla di matrimonio: Alessandro, attivo nel settore edile, ha fatto la proposta di matrimonio nella casa più spiata d'Italia in grande stile. Francesca ha detto sì. Ed il resto della storia (il finale) lo conosceremo tra pochi giorni quando i due s'incontreranno di nuovo.



"Ho già ritirato lo smoking". Signorini nei guai: Aldo Montano, la frase sibillina sul GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.