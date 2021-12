GfVip, tra Dayane Mello e Rosalinda Cannnavò è finita in disgrazia: dopo le molestie in diretta...

Francesco Fredella 09 dicembre 2021 a

Vi ricordate l'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Ora tutto è al capolinea. Le due donne, concorrenti del Gf vip, non si parlano più. Cosa è accaduto? Addirittura, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non si seguono più su Instagram. Sembrerebbe un gesto estremo. Tra l'altro la Cannavò, conosciuta in arte come Adua Del Vescovo, nella casa del Gf vip ha conosciuto Andrea Zenga ed ha trovato il vero amore: i due convivono a Milano.

Dayane, invece, è stata travolta dallo scandalo al reality brasiliano la Fazenda (stile Gf vip) dove sarebbe stata molestata a sua insaputa da Nego Do Borel - che continua a negare. Immagini molto forti che mostrano la Mello provata dall’alcol.

Gabriele Parpiglia racconta su Instagram che Dayane ha potuto visionare i filmati relativi alle molestie di Nego Do Borel e li avrebbe giudicati “non gravi”. Rosalinda, invece, dopo aver visto il de-follow sui social da parte della Mello ha scritto un post molto polemico. "Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai… punto”: Rosalinda con queste parole affida a Twitter tutta la sua perplessità.

Dayane Mello tornerà in Italia? A quanto pare, poi, anche gli altri concorrenti del Gf vip non la sentono da tempo. Eppure, quando è morto suo fratello (improvvisamente a causa di un incidente stradale) si sono stretti attorno a lei senza lasciarla un attimo sola. Resta un vero mistero: come mai Dayane ha deciso di isolarsi quasi cancellando con un colpo di spugna il passato italiano?



