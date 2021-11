Dayane Mello, "un complotto contro di me": bomba contro Mediaset, sospetti su Tommaso Zorzi

15 novembre 2021 a

“Non mi hanno fatto vincere perché volevano dare la vittoria a un altro", Dayane Mello - che sta partecipando come concorrente al reality brasiliano La Fazenda - ha lanciato questa pesante accusa contro gli autori del Gf Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini, cui ha partecipato l'anno scorso come concorrente. La sua edizione, alla fine, è stata vinta da Tommaso Zorzi, lei è riuscita ad arrivare solo al quarto posto.

La modella brasiliana, comunque, avrebbe una spiegazione: "Allo scorso reality sono arrivata quarta perché hanno bloccato il televoto da tutto il mondo…Provavano a votare ma loro hanno bloccato tutto". Una confessione choc che i suoi compagni di gioco hanno ascoltato attentamente. L'anno scorso, tra l'altro, mentre era all'interno della casa, venne raggiunta da una terribile notizia: suo fratello Lucas era morto in un incidente stradale. Lei, però, decise di continuare il suo percorso, non abbandonando il gioco.

Di recente Gabriele Parpiglia, autore televisivo, è tornato a parlare di quel drammatico momento vissuto da Dayane e ha rivelato come mai la Mello decise di restare nella casa nonostante la perdita del suo amato Lucas: "Ha parlato al telefono con l’altro fratello Juliano, il quale le ha detto che Lucas avrebbe voluto continuasse…”. A La Fazenda, invece, la modella ha dovuto affrontare un altro momento difficile: un presunto stupro da parte del rapper Nego Do Borel.

