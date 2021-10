Scherzi a Parte, spara sul palco e ferisce un attore: paura per Dayane Mello

Francesco Fredella 11 ottobre 2021 a

Dayane Mello è vittima di Scherzi a parte. E fa sorridere praticamente tutti. L’ex del Grande Fratello Vip, che adesso si trova al reality La Fazenda, viene chiamata per recitare a teatro e deve sparare sul palco ad un attore. Dopo varie prove si rende conto che il colpo parte per davvero (ma si tratta di uno scherzo). L’attore è a terra, urla. Finge di essere ferito. Lei resta senza parole. Lo scherzo in diretta prosegue e la Mello viene arrestata e portata in questura con una volante della Polizia. Nell’auto litigano pure i due poliziotti, alla fine lei stessa. dice: “Ma è uno scherzo?” Dayane arriva a Cologno Monzese e capisce che si trova di fronte a Scherzi a parte, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Enrico Papi.

In queste ultime settimane non sono mancate polemiche: Dayane nel reality brasiliano La Fazenda sarebbe stata vittima di molestie da parte di un concorrente (poi eliminato). Si tratta di Nego Do Borel che era scomparso per ore ed è stato ritrovato in condizioni disperate. L’uomo si trovava in una stanza di un motel a Nord di Rio De Janero. Aveva assunto dei sonniferi.

Anche Le Iene hanno cercato di aiutare Dayane in tutti i modi. “Quello che è successo a Dayane Mello a La Fazenda è folle. Se noi possiamo tirarla fuori da lì? Non è possibile: nel contratto c’è una penale che dovrebbe pagare se esce dal programma. Ed è molto costosa. È come se fosse in prigione. Dayane non ha visto nessun video, non ha una percezione reale di quanto accaduto, noi però abbiamo il dovere di raccontarle cosa abbiamo visto, perché lei non ricorda. Una donna prova paura a parlare di quanto ha passato, possono volerci anni prima che comprenda ed elaborare quello che è accaduto”, dichiara il legale di Dayane a Le Iene.

