Dayane Mello stuprata al reality? "Ecco chi le ha impedito di lasciare il programma": una bomba in famiglia

Vi ricordate quello che è successo a Dayane Mello lo scorso anno? La morte improvvisa di suo fratello, avvenuta in Brasile a causa di un incidente stradale, ha lasciato tutti senza fiato. Ora, però, emerge un nuovo dettaglio legato alla scelta della modella, che decise di rimanere nella casa più spiata d'Italia generando un certo stupore. Durante il programma Bianco e Nero, andato in onda ieri sera 26 ottobre su Live Now, l’autore Gabriele Parpiglia è tornato sulla vicenda con nuovi retroscena. A convincere Dayane a non abbandonare la casa sarebbe stato l'altro suo fratello, che si chiama Juliano. Parpiglia, poi, ha detto che la modella in realtà, dopo aver ricevuto la notizia della morte di Lucas, avrebbe voluto abbandonare la casa.

Ora, però, Dayane Mello è finita nel vortice del programma A Fazenda, dove è scoppiata la polemica per un presunto stupro che la giovane avrebbe subito proprio all'interno della casa. Non sono mancate critiche da parte della rete, che si è schierata subito a sua difesa. Dayane si trovava in uno stato di confusione e soltanto dopo un po' di giorni ha capito la gravità della situazione vissuta.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, anche in questo caso, sarebbe stato suo fratello Juliano ad impedirle di lasciare la casa della Fazenda. Parpiglia ha raccontato che la Mello avrebbe minacciato e bloccato tutti i giornalisti italiani che si erano mossi per difenderla. Una situazione abbastanza strana, che ormai potrebbe essere sfuggita di mano.

