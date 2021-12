Uomini e Donne, la truffa di Andrea Nicole: Maria De Filippi aveva già capito Bomba a Mediaset

06 dicembre 2021 a

La scelta di Andrea Nicole a Uomini e donne non è andata come tutti speravano. La tronista, infatti, ha scelto il corteggiatore Ciprian dopo aver confessato di aver passato una notte insieme a lui lontano dal programma. Questo quanto emerso dalle anticipazioni della puntata, che però non è ancora andata in onda. Guardando la puntata trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, invece, i telespettatori hanno avuto l'impressione che Maria De Filippi si fosse già accorta di qualcosa, come se Andrea non gliela stesse contando giusta.

Nel corso della puntata di questo pomeriggio, infatti, in molti hanno notato una certa confidenza e vicinanza tra la tronista e Ciprian. Un dettaglio che anche l'altro corteggiatore, Alessandro, ha sottolineato. Andrea Nicole allora ha cercato di spiegargli che non c'era nulla di cui preoccuparsi. A quel punto, però, è intervenuta la padrona di casa con una domanda che ha insospettito il pubblico del dating show. La De Filippi, infatti, ha cercato con insistenza di far riflettere Verdolini: “Le credi perché vuoi crederle o le credi?”.

Di fronte a quella domanda Alessandro ha ammesso che effettivamente è lui a volerle credere. La conduttrice allora ha sottolineato questo dettaglio, che non poteva essere trascurato. Nel frattempo la tronista ha continuato a dare le sue giustificazioni al riguardo. Ma in molti, anche sui social, hanno notato che la De Filippi quasi ironizzava sulle sue parole, come se fosse consapevole del fatto che la tronista era già sentimentalmente legata a Ciprian. Probabilmente, comunque, la padrona di casa - come molti - aveva intuito che la scelta sarebbe ricaduta su Ciprian, ma di certo non poteva prevedere cosa sarebbe accaduto.

