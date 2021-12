GfVip, Delia Duran e Alex Belli beccati così in treno: che fine fa l'anello nuziale. Raptus e umiliazione

15 dicembre 2021 a

Continua a tenere banco la telenovela tra Alex Belli e Delia Duran. Ormai non si capisce più nulla, ma rimane il costante sospetto che sia tutto un teatrino, quello nato dentro la casa del Grande Fratello Vip tra l’attore e Soleil Sorge, con la complicità della promessa moglie di lui. Quanto accaduto lunedì durante la diretta di Canale 5 ha lasciato di stucco Alfonso Signorini e tutti i telespettatori: Belli non ha rispettato le norme anti-Covid ed è stato squalificato, lasciando la casa insieme a Delia.

Quest’ultima prima ha detto di volerlo lasciare, poi se lo è ripreso con riserva: “Dovrai riconquistarmi da zero”, ha dichiarato nonostante tutte le cose fatte da Belli e la Sorge all’interno della casa. Adesso Novella 2000 ha pubblicato delle foto piuttosto esplicite di una litigata avvenuta su un treno diretto da Bologna e Milano nella serata del 14 dicembre. In pratica i due sono stati paparazzati mentre discutevano sotto voce, ma in maniera piuttosto pesante, mentre erano in viaggio. Alcuni testimoni avrebbero colto qualche parola, riguardante appunto la relazione tra Alex e Soleil.

“Non me ne frega un ca***, tre mesi di questa str***”, avrebbe esclamato Delia. La quale poi si sarebbe resa protagonista di un gesto abbastanza eclatante: si sarebbe tolta l’anello nuziale per lanciarlo contro l’attore e poi sbatterlo sul tavolino del treno. La discussione sarebbe andata avanti per tutto il tempo del viaggio.

