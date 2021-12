Gf Vip, il pianto disperato di Manuel Bortuzzo per Aldo Montano: crollo emotivo in diretta

Francesco Fredella 17 dicembre 2021 a

Ora Manuel Bortuzzo si commuove al Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Prima di entrare nella Casa di Cinecittà non aveva nascosto la voglia di far parte del reality. “Sì vorrei tanto fare il Grande Fratello Vip, per mille motivi. Un giorno ne ho parlato seriamente non mio padre e mi ha capito. Perché la forza di questo bel programma è quella di mostrare tanti personaggi nel loro quotidiano. Così le persone vedono pregi, difetti e abitudini, ma anche i limiti e le risorse dei gieffini. Un vero spaccato completo della vita di queste persone. Mi sento pronto ad affrontare questa avventura. Ho lanciato la provocazione. Della seria ‘vediamo se qualcuno la raccoglierà. Nel programma porterei la mia rinascita. La gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è una sorta di imbarazzo che noi percepiamo al volo“, aveva detto.

Manuel Bortuzzo, fino a pochi giorni fa, aveva deciso di lasciare il programma e lo aveva confidato ad Aldo Montano: “Sono con te anche in questo... esco. Ti dirò che da una parte spero per te che ad aspettarti ci sia Olga, sarebbe davvero bello. Però dall’altra parte mi auguro di no, così vieni a dormire da me“, aveva aggiunto.

Ora, però, cambia idea. Forse anche per la storia con Lulù Selassié: un’amicizia speciale fatta di alti e bassi. Ma Bortuzzo scoppia a piangere e cerca di convincere Aldo a restare. “Sai che in confessionale mi hanno chiesto di te… devi rimanere, cioè sì che dovresti rimanere“, dice commosso. Ma Montano sembra che abbia deciso di lasciare la casa di Cinecittà.

