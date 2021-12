Gf Vip, "è entrato nel suo garage e gli ha distrutto l'auto": follia contro Antinolfi, chi è il vandalo

18 dicembre 2021 a

Lui non lo sa ancora ma la sua macchina è stata distrutta. Gianmaria Antinolfi da mesi vive nella Casa del Gf Vip e qualcuno fuori da lì ha preso di mira la sua automobile. E' quanto ha annunciato la giornalista Azzurra Della Penna durante una puntata di Casa Chi, chiedendo al giornalista Gabriele Parpiglia di raccontare i fatti. L'episodio, riporta Leggo, risale a qualche sera fa, quando un uomo si è intrufolato nel garage e si è accanito sulla prima macchina che si è trovato davanti. E che, caso vuole, era proprio quella di Gianmaria.

Secondo le prime informazioni pare che si tratti di un ubriaco: "Non si sa per quale motivo ha scelto la macchina di Gianmaria", ha proseguito Parpiglia. Ma quello che si sa è che l'uomo ha rotto una bottiglia sull’auto e poi si è accanito con tale violenza che l'ha distrutta. Quindi Parpiglia ha mostrato le foto di come ha ridotto l'auto di Antinolfi.

Le forze dell’ordine hanno individuato e catturato l’autore del gesto che avrebbe spiegato: "Era la prima macchina che mi ha fatto antipatia". Insomma, non sapeva che fosse di Gianmaria Antinolfi e non si è trattato di un atto premeditato. Intanto è partita la denuncia, il fratello di Gianmaria si è presentato negli uffici per seguire la vicenda. Gianmaria non sa nulla.

