Ballando con le Stelle, Milly Carlucci in lacrime: "Non è facile dirti addio", il dramma che la colpisce in diretta

Attimi di commozione alla finalissima di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 ieri sera, sabato 18 dicembre. Commozione che tocca direttamente la padrona di casa, che si è emozionata, e parecchio, quando Sara Di Vaira è stata eliminata insieme al suo Valerio Rossi Albertini. Il punto è che la Di Vaira, insieme a Simone Di Pasquale, non sarà presente alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

E insomma, la fine di questo rapporto professionale commuove la Carlucci: "Non è facile salutare una maestra così grande e una donna straordinaria, tu sei un pezzo del mio cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme", ha confessato in lacrime, che proprio non è riuscita a trattenere.

Dunque Milly Carlucci, dopo aver spiegato le ragioni dall'addio di Sara Di Vaira, ha aggiunto altre bellissime parole sulla ballerina, ringraziandola "per l’entusiasmo, la sincerità e la bravura che hai portato in questo programma. Un’atleta sa qual è il momento di ritirarsi", ha concluso con le guance rigate dalle lacrime.

