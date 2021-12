Gf Vip, Katia Ricciarelli è pronta: cosa farà appena uscita dalla Casa

Francesco Fredella 19 dicembre 2021 a

A grande richiesta si è decisa la seconda tappa del concerto di beneficenza della soprano Katia Ricciarelli, del tenore Francesco Zingariello e del cantautore Francesco Drosi. L’evento - chiamato “Gli occhi degli Angeli” - si terrà il 2 aprile al teatro serassi di Bergamo: unico scopo saà sostenere il Santa Lucia basket in carrozzina e le sorelle missionarie in Burkina Faso.

La soprano, che ad oggi è la protagonista indiscussa di questo grande fratello vip, non ha trascurato i suoi collaboratori che in sua assenza hanno proseguito con la raccolta di beneficenza. Ed, infatti, la data del concerto è stata decisa in base alle fine del programma dove la soprano è impegnata: il Gf vip chiuderà i battenti a marzo (la finalissima è prevista per il 14).

Il tenore Francesco Zingariello ed il cantautore Francesco Drosi da circa 2 mesi stanno lavorando per sorprendere il pubblico di Bergamo e non solo, dedicando il loro nuovo singolo che parlerà al cuore delle persone. Appena la Ricciarelli uscirà dal Gf vip troverà il tempo per buttarsi a capofitto in questa nuova avventura: si tratta di un’opera benefica che la vede protagonista da diverso tempo. Ora, più che mai, impegnata in prima persona.

