Ballando, Vito Coppola e Arisa del tutto fuori controllo: "Dove mi voglio stropicciare", roba da film a luci rosse

Ballando con le Stelle è finito, ma il feeling tra Arisa e l'insegnante Vito Coppola è destinato a durare. La coppia, uscita vincente dal programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, non si nasconde. Dopo il bacio in favor di telecamere, la cantante non ha negato una certa "attrazione" per il ballerino. Il sentimento però sembra ricambiato. Conclusa la finale, Vito ha voluto dedicare alla compagna di avventura una dolce lettera.

"Vorrei dirti una semplice parola. Grazie. Grazie per avermi dato la possibilità di entrare nel tuo mondo. Sei tra le persone più belle che io abbia mai conosciuto. Sei rara, così unicamente te. Sei un uragano da cui ci si lascia travolgere. Ti guardo negli occhi e ti vedo. Con queste parole vorrei solo dirti che da oggi c'è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne. E non mi importa se mi stropiccerai tra le tue mani, perché è proprio lì che rimarrò. Sempre e comunque".

La stessa cantante ha ammesso di provare grande affetto per Coppola. Nulla di più, almeno per il momento. Arisa infatti vuole andarci con i piedi di piombo: "Vito per me rappresenta la luce, il calore, energia. A volte ho paura di guardarlo troppo negli occhi perché è proprio l'isola dove starei. Nei suoi occhi mi ritrovo molto, questa cosa mi spaventa. Mi dico: 'Dove vai?'. Lui mi ha liberato, mi ha dato coraggio, forza, motivazione. Se non ci fosse stato lui, non so se avrei trovato la forza di andare avanti. Il mio sentimento è sempre stato quello di non deluderlo. Io volevo essere la sua compagna di giochi. Ho cercato di essere alla sua altezza nel ballo, per me è stato cominciare da zero, da una pagina bianca. Mi mancherà tutto. È stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita". Insomma, l'artista preferisce non sbilanciarsi ma i presupposti per qualcosa di più ci sono tutti.

