Uomini e Donne, la vergogna di Luigi: altro raggiro, Maria De Filippi lo asfalta in pubblico

20 dicembre 2021 a

Caos in studio a Uomini e Donne a causa di un cavaliere, Luigi. Anche Maria De Filippi ha perso le staffe, in modo abbastanza evidente. La conduttrice si è mostrata alquanto infastidita dall’atteggiamento tenuto dall’uomo. Luigi si è trovato al centro studio con Marika, ex conoscenza di Armando Incarnato. Ma da tempo accetta i numeri di telefono di alcune dame, senza però usarli. Ma inizialmente non si comprendeva quale fosse la verità riguardante la mamma di Roberta Giusti, Letizia. Quest’ultima è stata presentata qualche settimana fa tra le dame del parterre. Rispondendo alla domanda di Maria (mentendo), Luigi ha dichiarato che è stata Letizia a chiamarlo.

La mamma di Roberta non si trovava in studio. Così la De Filippi ha deciso di far intervenire la redazione che ha rivelato nel dettaglio ciò che Luigi ha fatto in queste settimane. Innanzitutto, ci ha tenuto a precisare che a seguire il cavaliere, finora, ci ha pensato Angela. Dopo di che, ha precisato che tutto ciò che i partecipanti del dating show dichiarano alla redazione, viene scritto. Luigi è stato sbugiardato.

E' stato lui a chiamare la madre di Roberta e non il contrario, come ha dichiarato in puntata. Marika, intanto, sapeva che era stata Letizia a chiamarlo e che aveva espressamente detto alla redazione che non avrebbe voluto conoscere nessun’altra. E anche su questo punto viene smentito e sbugiardato dalla redazione. Quest’ultima ha fatto sapere che Luigi ha dato l’ok per far scendere altre dame pronte a conoscerlo: “Ti abbiamo chiesto: ‘Se chiamano per conoscerti, le possiamo far venire?’ Tu hai detto di sì”. La De Filippi è nuovamente intervenuta e ha specificato che la redazione fa questo genere di domande perché, in caso non si avesse intenzione di avviare nuove conoscenze, sarebbe inutile organizzare l’arrivo di nuove dame o nuovi cavalieri. Di fronte ad accuse, anche da parte della conduttrice, Luigi non si è scomposto più di tanto, anzi è tornato a sedere al suo posto. A questo punto, la De Filippi ha chiesto alla redazione di non far rapportare più Luigi con Angela e di farlo con la presenza di testimoni: “Così evitiamo un macello”.

