Uomini e Donne, Maria De Filippi "furiosa con Luigi" e in studio si scatena il caos

Maria De Filippi perde le staffe. Accade raramente a Uomini e Donne, ma fa sempre notizia. Si tratta, probabilmente, di un’edizione complicata. La redazione è costretta ad intervenire dopo il caos che si accende in studio per colpa del cavaliere Luigi. La conduttrice del programma di Canale 5 perde le staffe ed è abbastanza infastidita dall’atteggiamento tenuto dall’uomo. Tutto inizia quando si è trova al centro studio con Marika, che tra l'altro è un'ex conoscenza di Armando Incarnato. Viene a galla un particolare che va oltre le regole stabilite a Uomini e donne: il cavaliere prende i numeri di telefono delle dame, ma senza però usarli.

Sbagliato e, soprattutto, proibito. E poi spunta la verità riguardante la mamma di Roberta Giusti, che si chiama Letizia (è stata presentata qualche settimana fa tra le dame del parterre). Maria indaga e Luigi svela che Letizia l'avrebbe chiamato: i due si sono scambiati il numero di telefono? Il dettaglio non sfugge agli autori. Luigi viene messo sotto torchio e la De Filippi rivela quello che Luigi avrebbe fatto in queste settimane. Interviene Lucia, che sbugiarda Luigi a Uomini e Donne. Insomma, nel giro di pochissimo tempo Luigi viene smascherato.

Eppure solo poche settimane fa, sempre il cavaliere del Trono Over, aveva detto alla redazione che trovava Letizia (mamma di Roberta) una bella donna. La dama, però, chiede il numero di Luigi. A questo punto, la redazione ha chiamato il cavaliere, chiedendogli se voleva accettare il numero di Letizia, oppure no. Luigi dice sì. Sembra che sia stato proprio lui a chiamare la madre di Roberta e non il contrario, come racconta durante la puntata.

