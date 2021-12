Gf Vip, rissa Signorini-Bruganelli? "Clima rovente, dietro le quinte...": è finita malissimo, indiscrezioni-choc

21 dicembre 2021 a

Quello che è andato in onda di fronte ai telespettatori del Grande Fratello Vip è uno scontro totale tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. Nella puntata di lunedì 20 dicembre i due sono stati protagonisti di un accesissimo botta e risposta, ma cosa è accaduto nel dietro le quinte? A spiegarlo è stato il giornalista Giuseppe Candela, che su Twitter svela: "Mi dicono clima rovente…Tensioni dietro le quinte".

Già davanti alle telecamere i due non se l'erano mandate a dire. La moglie di Paolo Bonolis era stata chiamata a parlare sul caso Alex Belli e Soleil Sorge, quando il conduttore l’ha interrotta. "Ok basta così Sonia, e basta anche te Alex. No, ora basta davvero, fatemi fare il mio lavoro. Sì ti ho dato la parola e come te l’ho data adesso ti dico che andiamo avanti. Se te l’ho data ricorda che posso anche togliertela. Tu non sei qui al centro. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlare. Basta così grazie. Fermati anche te Alex, stop".

E a quel punto la Bruganelli ha alzato i tacchi e se n'è andata lasciando la sedia da opinionista vuota. Su quello che poi è accaduto durante la pubblicità non è dato sapersi, non c'è che affidarsi ai retroscena.

