Gf Vip, "follia" di Alfonso Signorini: chi entra nella casa, colpo "mortale" ad Alex Belli

Da gennaio sono previsti nuovi ingressi alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo Alessandro Basciano, Nathalie Caldonazzo, Barù e Federica Calemme stanno per arrivare Kabir Bedi, Delia Duran, che contribuirà ad aumentare l'attenzione sulla soap opera che coinvolge Alex Belli e Soleil Sorge. Dovrebbe entrare pure un altro giovane gieffino il cui nome è ancora top secret. In queste settimane – comeha spiegato Gabriele Parpiglia – si stanno tenendo gli ultimi provini per arruolare nuovi partecipanti alla trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini.

Si vocifera che potrebbero entrare nella casa vip concorrenti del Grande Fratello non vip delle passate edizioni. Un po’ come accaduto con Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Biagio D’Anelli: tutti e tre hanno partecipato in passato all’edizione Nip del Grande Fratello. Alfonso Signorini infatti ha deciso di togliere una vecchia regola: quella di non far partecipare alla versione Vip del reality show ex gieffini Nip.

I bene informati fanno il nome di Guendalina Tavassi: l’influencer, star del Grande Fratello 11, ha pubblicamente chiesto agli autori di farla rientrare in gioco. E adesso bisogna solo aspettare l'esito dei provini e vedere se la Tavassi riuscirà a realizzare il suo desiderio.

