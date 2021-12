Uomini e Donne, "La mia pazienza ha un limite": Ida Platano sbotta dopo essere stata attaccata sui social

Francesco Fredella 28 dicembre 2021 a

"Adesso basta": Ida Platano è costretta a difendersi. Lei, una delle dame più amate e conosciute di Uomini e donne, cerca disperatamente l'amore negli studi di Uomini e Donne. “La mia pazienza è al limite, adesso basta, insultate me e non mio figlio”, dice Ida. Che incassa, purtroppo, numerose critiche. A quanto pare c’entra il Natale dopo la pausa che ha riunito tutte le famiglie italiane. Ora Ida Platano, che lo ha trascorso con gli affetti più cari, ha pubblicato alcune Instagram storis in cui viene attaccata notevolmente. Ed è costretta, ancora una volta, a giustificarsi decidendo di fare chiarezza sui regali di Natale. Ida decide di spiegare il motivo per cui riceve dai fan i regali, che mostra ai followers, ma questo non basta. Gli attacchi arrivano a pioggia. E' assurdo che i leoni da tastiera attacchino anche suo figlio, che non c'entra assolutamente nulla. Ida cerca di difendersi in tutti i modi, ma ci riesce ben poco.

A Uomini e donne, Ida ha avuto una storia d'amore con Diego Tavani, 42 enne romano. Cavaliere dell’edizione 2021 2022 del programma condotto da Maria De Filippi, anche Diego è da sempre alla ricerca dell'amore e spera di trovarlo grazie ad Ida. Ma le cose vanno male: prima di uscire insieme un'incomprensione li allontana.

Una rottura insanabile. Improvvisa. Lui prende un'altra strada (pare che si stia frequentando con un'altra donna), lei anche. Il resto è storia di questi giorni che tutti noi conosciamo. Insomma, si tratta - inutile dirlo - di una telenovela.

