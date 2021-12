GfVip, la "sostituita" di Sonia Bruganelli: Signorini, il colpo bassissimo a Bonolis e signora

Francesco Fredella 29 dicembre 2021 a

In partenza per Dubai, addio Grande Fratello vip. Almeno momentaneamente Sonia Bruganelli - opinionista di Signorini - lascia lo studio. Non ci sarà alla puntata del 3 gennaio 2022: si tratta, però, di una pausa accordata. Ed Alfonso Signorini l'ha subito rimpiazzata con l'ex di Paolo Bonolis, marito della Bruganelli. Quindi in studio vedremo Laura Freddi, per lei si tratta di un ritorno al Gf vip (ha partecipato all'edizione di qualche anno fa).

La Bruganelli ha già informato il suo pubblico sui social con tanto di Ig stories con piedi ben in vista, champagne e aereo privato. Tutto alla luce del sole, ma in questi ultimi mesi il pubblico ha imparato ad amarla. Intanto, il Gf vip di Signorini continua a crescere: oltre a Kabir Bedi (già annunciato lunedì 27 dicembre), potrebbe arrivare anche Delia Duran - moglie di Alex Belli. Proprio Liberoquotidiano, ieri, ha lanciato l'indiscrezione che ha fatto subito il giro della Rete. Intanto, da casa Belli non arrivano conferme (e neppure smentite). Silenzio assoluto.

Ma torniamo a Laura Freddi. In passato è stata fidanzata con Paolo Bonolis: una storia d'amore che è andata avanti dal 1990 al 1995. Sembra che i due si siano conosciuti durante Non è la Rai, che vedeva la Freddi tra le protagoniste. Nessun tradimento alla base della fine del rapporto, lo assicurano i ben informati. “Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni!”, spiega recentemente la Freddi al settimanale DiPiù.

