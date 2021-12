Uomini e Donne, il dramma dell'ex tronista Giorgia Lucini: "Ho bisogno di sparire", una storia inquietante

Francesco Fredella 29 dicembre 2021 a

Adesso Giorgia Lucini crolla. L'ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex compagna di Manfredi Ferlicchia e Andrea Damante, per la prima volta cede. Lo racconta su Instagram ai suoi 620 mila utenti. Da tempo è fidanzata con il cestista trevigiano Federico Loschi ed ha avuto due figli, Riccardo, nato nel 2019 e Tommaso, a marzo 2021. A quanto pare sta attraversando un periodo buio, difficile.

Il suo sembra a tutti gli effetti un vero e proprio momento difficile, che sicuramente passerà. “Non sto vivendo un periodo facile – dice l’ex tronista -. Ho sempre pensato che l’amore vince su tutto, ma purtroppo non è così. Viviamo in un mondo fatto di persone cattive che anziché gioire delle vittorie, gioie, altrui, cercano in tutti i modi di infangarti, di trattarti male, di abbatterti…”. “Non è successo nulla di grave – continua a raccontare -. Mio padre mi ha insegnato ad alzarmi anche davanti al momento più no, ai periodi più bui e per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna, la mamma che sono sicuramente lo devo all’educazione e ai valori che lui, la mia mamma e tutta la mia famiglia mi hanno insegnato“.

Nessuna spiegazioni per adesso. L'ex di UeD non vuole spiegare troppo ai fan che la seguono sui social. Silenzio assoluto. Zero spiegazioni, tanta curiosità. "Ho bisogno di staccare un po’ e di riprendere in mano la mia vita“, conclude. Per i follower, però, resta un interrogativo: come mai la ex di Uomini e donne ha deciso questo stop? Un vero mistero. Per adesso.

