Uomini e Donne, Gemma Galgani umiliata dal cavaliere mostro: "Ti faccio schifo. Quando mi baci, quella cosa da vecchia..."

Uomini e Donne è tornato in onda col botto dopo la pausa per le festività di Natale e Capodanno. Lo storico dating show di Maria De Filippi è tornato a ruotare ancora una volta attorno a Gemma Galgani, rientrata in studio a dir poco arrabbiata e risentita nei confronti del cavaliere Leonardo. La dama torinese ha voluto troncare la conoscenza che era iniziata da poco tempo: alla base di questa decisione, l’ennesima delusione molto forte.

La Galgani si è infatti sentita presa in giro da Leonardo, che dopo qualche giorno aveva ammesso di non provare un’attrazione fisica nei suoi confronti, pur essendo approdato a Uomini e Donne proprio per conoscere lei. Gemma è entrata in studio affermando di aver scoperto “alcune cose” sul cavaliere e accusando Leonardo di averle detto le “bugie peggiori”. Nei giorni precedenti la registrazione, la dama torinese è infatti stata contattata da una donna che avrebbe una frequentazione di penna con Leonardo, avvenuta via social.

La donna sarebbe a conoscenza di dettagli poco carini riguardo alla frequentazione tra Gemma e Leonardo. E a questo punto la Galgani è pronta a troncare con il cavaliere: “Non mi baci e quando mi baci è pesante perché ti faccio schifo. Cosa ci stai a fare? Tanto per te è tutto uno spettacolo, anche perché non ti piaccio e ti dico la cosa più forte, non ti piace la mia pelle perché ho la pelle da vecchia”.

