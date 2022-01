Isola dei famosi, "Ilary Blasi ha scelto". Trema Mediaset, ecco i nomi: proprio 10 anni fa...

16 gennaio 2022 a

Il debutto dell'Isola dei famosi si avvicina e dai corridoi di Mediaset continuano a filtrare indiscrezioni. Le ultime sui due opinionisti scelti da Ilary Blasi per affiancarla in studio e dare un po' di pepe a quanto accadrà sulla spiaggia dell'Honduras. Secondo il sito specializzato TvBlog, Lady Totti avrebbe puntato tutto su Nicola Savino e Vladimir Luxuria, due vecchi volponi del piccolo schermo.



Tra l'altro, per Savino (storico conduttore di Deejay Chiama Italia su Radio Deejay in coppia con Linus) sarebbe un ritorno all'Isola: ne fu il conduttore nel 2012, nell'ultima edizione mandata in onda su Rai2. Insomma, un'era televisiva (e social) fa. Attualmente è in onda con Le Iene e con Back to school ed è dunque una delle colonne prezzemoline dei palinsesti di Mediaset. Luxuria non ha bisogno di presentazioni, essendo commentatrice e opinionista un po' in tutte le salse e su tutte le reti. Corsi e ricorsi storici: fu inviata all'Isola dei famosi proprio nell'edizione di 10 anni fa, condotta da Savino. Carramba che sorpresa che ha organizzato la Blasi.

Ancora top secret i nomi dei concorrenti ( si vociferava dell'auto-candidato Claudio Sona, Pago, Francesco Chiofalo , alle prese però con nuovi problemi di salute, e con l'ex di Gemma Galgani a Uomini e donne, Nicola Vivarelli. Sembra certo invece il nome dell'inviato in Honduras, quel Massimiliano Rosolino che aveva ben carburato la scorsa edizione con la Blasi.

