Amici 21, Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi: "A parte il tuo capo...". Maria De Filippi di sasso

Ad Amici non mancano le scintille. Stavolta anche tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Tra i due professori l'aria è tesissima: ci va di mezzo un collega che non è presente durante la puntata. Zerbi mantiene la linea della scorsa settimana, addio a Rea perché risulta ultima in classifica della puntata. Gli altri ultimi in classifica erano Albe e Crytical, alunni di Anna Pettinelli, che però non ha eliminato nessuno dei due.

Tra Zerbi e la Pettinelli, sicuramente, ci sono modi diversi di vedere le classifiche. La Pettinelli sembra essere più istintiva e, al tempo stesso, viene ammirata dal pubblico che sembra essere d'accordo con lei. Intanto, Nicol la settimana scorsa è uscita per una classifica generale mentre Rea è stata eliminata ad Amici 21 per la classifica di Gerry Scotti.

Albe scivola all’ultimo poso nella classifica fatta dagli allievi stessi e nella classifica di Linus c’è Crytical all’ultimo posto (si tratta di un giovane rapper). Lo speaker di Radio Deejay, però, è stato attaccato da una parte dei fan di Crytical e non solo. La Pettinelli insinua qualcosa su Rudy Zerbi e Linus. Anna motiva la sua decisione , non vuole che venga eliminato Crytical. E dice: “A parte la classifica del tuo capo che lo ha messo ultimo…”. Zerbi resta senza parole. Interviene, a questo punto, Maria De Filippi per chiarire che si stava parlando di Linus. Non dimentichiamo che Zerbi lavora a Radio Deejay.

