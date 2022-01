Amici, la furia di Serena contro Alessandra Celentano: un massacro per Cosmary, caos dalla De Filippi

21 gennaio 2022 a

Alessandra Celentano ha ripreso di mira Serena. Nelle ultime puntate era riuscita a convincerla con le esibizioni. Non è successo però domenica scorsa, quando Serena ha portato in scena un compito che la Celentano ha assegnato a lei e a Cosmary. Un passo a due che non è piaciuto alla professoressa, che ha deciso di far notare tutti gli errori alla ballerina di Raimondo Todaro. Per farlo ha inviato un video in casetta in cui ha passato in rassegna l’esibizione di Serena e Cosmary soffermandosi sugli errori di Serena.

La maestra si è detta stupita del fatto che Serena dica di aver studiato classico perché non ha notato la tecnica in quel passo a due. Il fatto che abbia fatto notare tutti gli errori della ballerina di Todaro, con cui è in corso una battaglia, non vuol dire che non li farà notare a Cosmary. A fine filmato Serena non ha trattenuto le lacrime e ha risposto all’insegnante punto per punto. “Lo sa pure lei che so fare il giro e fermarmi così, perché dire hai traballato. Mi fa arrabbiare questa cosa”, si è sfogata.

Secondo Serena la Celentano saprebbe bene che è in grado di fare quei passi che le ha contestato per questo non comprende la natura dell’attacco. A un certo punto, però, Serena se l’è presa con Cosmary, seppure indirettamente. Queste le sue parole: “Ma gli errori di Cosmary non me li ha fatti vedere? Li ho fatti solo io gli errori? Dai, ci metto la firma. Spero che li dirà anche a te [ha aggiunto rivolgendosi a Cosmary ndr]. Io credo che stavamo sullo stesso livello. Sono stanchissima. Che vuole vedere più? Credo che abbia già visto. Su otto compiti ha già visto. Non mi spaventa la rumba, non mi sono spaventata di nessun compito perché credo di saperli fare tutti. Ora sta facendo passare da questo compito che hai sempre fatto meglio tu Cosmary. Tutti quanti abbiamo gli occhi per vedere, perché nascondere e far risultare me per quella che ha sbagliato tutto, ma dove”, ha concluso Serena.

