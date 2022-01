Striscia la notizia, "Federica Panicucci a nudo": la telecamera la inquadra sotto la gonna, roba proibita

27 gennaio 2022 a

a

a

Bella, bellissima, e forse "ritoccata". Federica Panicucci è la protagonista di "Fatti e rifatti", la perfida e pepatissima rubrica di Striscia la notizia su Canale 5. "La conduttrice di Mattino 5 è una professionista che non ha avuto bisogno di nessuno per sfondare - la presenta Ezio Greggio -, ce l'ha fatta con le sue gambe". Gambe di cui la regia manda in onda una "diapositiva". E via con una raccolta da brividi dei momenti più sensuali della Panicucci in tv, a partire dall'ultimo show di Capodanno dal Petruzzelli di Bari, quando la bella Federica secondo i più maliziosi telespettatori continuava a scostarsi la gonna proprio per mostrare le sue indubitabili virtù fisiche.

"Casini al Quirinale?". La bomba di Striscia: cosa tirano fuori dall'archivio, roba molto imbarazzante | Guarda



Le gambe di Federica Paniccucci: guarda il video di Striscia la notizia

"Federica è sempre stata una donna enigmatica, difficile da inquadrare", è il sibillino commento di Greggio. "Sì, ma non per tutti", aggiunge, introducendo un celebre imprevisto in diretta, quando la regia guida una telecamera indiscreta a sbirciarle, letteralmente, sotto la gonna mentre era appollaiata su uno sgabello. "Scusi eh, magari anche no queste inquadrature così eh", protestava lei. "Si è arrabbiata - chiosa ancora Greggio -, non vuole essere presa... sotto gamba".

Il voto per il Quirinale sulla Rai? Ecco cosa mandano in onda, bomba di Striscia: una figuraccia atroce | Guarda





E si ride rivedendo un momento "raggelante" a Mattino 5, quando la padrona di casa non si ricorda il nome di un ospite in collegamento e lui la prende sul personale: "Ringrazio Paolo Vecchio, ehm Franco Vecchio...". "Non avrei più voglia di andare avanti", protesta il signore alzandosi sbattendo una penna sul tavolo. "Scusi scusi, ho sbagliato nome", si prostra la Panicucci. Che poi viene punito con la stessa moneta al momento del congedo: "Arrivederci, Alessandra". E giù una sportivissima risata.

"Avete mai visto le foto dei Green pass?". Striscia la notizia, una truffa sconcertante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.