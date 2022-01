Striscia la Notizia, il voto per il Quirinale sulla Rai? Cosa mandano in onda: figuraccia atroce a Viale Mazzini

26 gennaio 2022 a

A "Rai Scoglio 24" Pinuccio parla della copertura delle votazioni per il Quirinale da parte della Rai, che in diverse occasioni ha utilizzato delle immagini prese dal sito del Corriere della Sera. E addirittura ha affidato a Marco Damilano, direttore del settimanale L'Espresso, il compito di spiegare il ruolo del Presidente della Repubblica attraverso la lettura del suo stesso libro. "È evidente che alla Rai non bastano i giornalisti, i cameraman, i direttori", ha commentato ironicamente l'inviato di Striscia la Notizia.

A quel punto il tg satirico ha fatto notare che la votazione al drive in è stata mostrata dai canali Rai attraverso un video con il logo del Corsera in alto a destra. "Con tutte le telecamere di tutti i canali della Rai com'è possibile? Sono cose che possono capitare...", ha continuato in maniera sarcastica Pinuccio. Che poi ha fatto notare: "Con tutti i giornalisti che si ritrovano, a chi hanno fatto fare il servizio sulle elezioni per il Quirinale? A un esterno, Marco Damilano, direttore de L'Espresso".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sui servizi della Rai

Al Tg1, inoltre, Damilano avrebbe usato proprio le parole del suo libro: "Il Presidente è una persona, il Presidente è un'istituzione. Le persone sono fragili, le istituzioni sono fragili. Questo è il Dramma del romanzo repubblicano. Il Presidente è il vertice del dramma, il protagonista del romanzo". "Ma questa è pubblicità...", ha detto allora l'inviato del tg satirico di Canale 5. Che infine ha chiosato: "La Rai dovrebbe assumere altri giornalisti, altri cameraman, altri direttori. Sono pochi, non ce la fanno a fare le riprese...".

