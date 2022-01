Gf Vip, Soleil Sorge esce dal bagno? "Uno schifo", orrore al reality: nella tazza del water...

28 gennaio 2022 a

Soleil Sorge pecca di igiene personale. A rivelarlo i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip, che devono condividere con lei gli spazi. In particolare, tra le ultime concorrenti del programma di Canale 5 a lamentarsi, Delia Duran. Parlando con Miriana Trevisan, la moglie di Alex Belli ha tuonato: "Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva".

Poi per rincarare la dose: "Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza, tutto uno schifo. Quella donna è sporca! A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece…". Immediata la replica della Trevisan, che per una volta ha preso le difese della "nemica": "Dai non ci credo! Guarda che mi pare che in bagno ci fosse Giucas, non penso sia stata lei. Ma non mi sembra sporca così".

Eppure non è la prima volta che nella trasmissione condotto da Alfonso Signorini qualcuno lamenta la poca pulizia di Solei. "Non si lava e le puzzano i piedi", diceva anche Alessandro Basciano scatenando il caos su Twitter.

