Gf Vip, Aldo Montano ad alzo zero contro Alfonso Signorini: "Una roba stomachevole", la scelta per cui lo massacra

08 febbraio 2022 a

a

a

Il triangolo Alex Belli-Delia Duran-Soleil Sorge sembra non finire mai. Il Grande Fratello Vip continua a cavalcarlo, dato che l’interesse è ancora alto, quasi morboso. Nella puntata di ieri, lunedì 7 febbraio, la “moglie” dell’attore è ufficialmente approdata in finale: un verdetto che ha sorpreso tutti gli altri concorrenti, che non possono fare a meno di “rosicare” per il fatto che l’ultima arrivata sia stata spinta dal pubblico.

"Per me può anche morire affogato". Choc al GfVip, Manila Nazzaro e quella sentenza agghiacciante

Tornando al triangolo, dopo che Belli ha confessato il suo amore per Soleil Sorge, stavolta Alfonso Signorini ha fatto una proposta “indecente” all’attore, quella di rientrare nella casa più spiata d’Italia: “L’unico modo per chiudere definitivamente il cerchio è farti entrare di nuovo così potrai decidere chi ami. Puoi decidere se vuoi Delia, se vuoi Soleil, se non vuoi nessuna”. Belli non se lo è lasciato dire due volte, approvando l’idea: è così cominciata la sua quarantena in vista dell’ingresso all’interno del reality.

Alex Belli torna nella casa e Signorini trasloca: un nuovo terremoto al GfVip

L’attore avrà tempo per pensare a cosa dire e cosa fare, ma intanto la notizia non è stata ben accolta nello studio del GfVip: quello che ha preso peggio il rientro in casa di Belli è stato il suo “nemico” Aldo Montano. “Questa cosa è stomachevole”, ha dichiarato lo schermitore, che proprio non sopporta più il triangolo Belli-Duran-Sorge.

"Non so se una donna così...". Alex Belli gela Delia Duran: al GfVip finisce in disgrazia?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.