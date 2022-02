Storie italiane, Eleonora Daniele piange: vede Sangiovanni a Sanremo, lacrime di rabbia

Francesco Fredella 08 febbraio 2022 a

Eleonora Daniele scoppia a piangere. Nel corso di Storie italiane, che nella settimana di Sanremo ha portato a casa uno share che ha superato il 24%, si è lasciata andare al pianto dopo aver parlato del cantante Sangiovanni (ex allievo di Amici di Maria De Filippi, che ha partecipato a Sanremo).

Sul palco dell'Ariston, con il brano Farfalle, ha lasciato tutti senza parole scegliendo abiti rosa abbattendo, finalmente, i cliché machisti e tanti altri luoghi comuni (inutili).E la Daniele - durante Storie italiane, ha voluto parlare proprio di questo dettaglio commentando una fotografia sui look al Festival. “Trovo magnifica questa foto”, dice durante la puntata parlando dell'ex stella di Amici. “Quando Sangiovanni ha detto quelle parole: 'Mi prendono in giro per come sono vestito', mi sono ricordata di quel bambino con i pantaloni rosa, che non ce l’ha fatta a subire critiche e cattiverie”, tuona la Daniele.

“Guardando questa foto – continua – mi sono messa a piangere. Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura”. Da sempre, la conduttrice di Rai1 porta avanti una vera e propria battaglia contro ogni forma di discriminazione. La commozione prende il sopravvento nel corso della puntata e, con voce rotta, la Daniele parla della forte sensibilità di Sangiovanni.

Parlando del "ragazzo dai pantaloni rosa" la Daniele si riferisce ad Andrea - 15 anni- che frequentava il liceo Cavour di Roma. Quel ragazzo si è suicidato il 20 novembre del 2012 perché preso di mira dai bulli sui social e dal vivo. La vicenda ha scosso tutti. La Daniele, dopo quella vicenda, ha intervistato la madre della vittima, Teresa Manes, che nel 2013 ha scritto un libro per raccontare la storia di Andrea. Ed il libro s'intitola Andrea – Oltre il pantalone rosa.

