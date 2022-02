Sanremo 2022, Sangiovanni mostra tutto: "Cosa mi ha scritto Maria De Filippi". L'sms, addio privacy

Francesco Fredella 03 febbraio 2022 a

a

a

Sangiovanni è sicuramente uno degli artisti che inorgoglisce Maria De Filippi. Il suo arrivo a Sanremo, dopo Amici e dopo una vera escalation di successi la scorsa estate. Sangiovanni è riuscito ad arrivare al Festival del 2022 con grinta e determinazione, tante emozioni e soddisfazioni. Ne ha approfittato per raccontare sui social l’uscita del suo nuovo album Cadere Volare, già disponibile in pre order e in arrivo l’8 aprile. All'interno ci sarà "Farfalle", il brano che ha portato a Sanremo. Sangiovanni sta praticamente conquistando tutti.

Nella serata di ieri è stato il primo ad esibirsi ed è stato a proprio agio. Una performance all'altezza del Festival di Sanremo, che fa tremare le gambe a tutti. Poi ha parlato di Maria De Filippi a Storie italiane con Eleonora Daniele. “Mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma glielo avevo già fatto sentire, mi aveva già detto che le piaceva. Mi ha scritto che era orgogliosa di me e che sono stato bravo”, ha raccontato.

Adesso Sangiovanni si è piazzato a metà della classifica. Stasera, lo ricordiamo, si esibiranno tutti i 25 cantanti. In ogni modo, il cantante dice che la sua è una posizione positiva e che non dà molta attenzione alla classifica. Nella prima, quella della sala stampa, aveva un posizionamento più alto, ma è ancora presto: tutto potrebbe cambiare nel giro di poco tempo. “Poi io punto a vincere altre cose più che a stare alto in classifica”, ha aggiunto nella puntata. Ed è arrivata anche la conferma di Riccardo Bocca, che in studio ha detto: “Sangiovanni è un fenomeno pop, è l’ultimo dei problemi la classifica per lui. Lo sa benissimo”.

