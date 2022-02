Uomini e Donne, il raptus di Armando Incarnato: a un passo dalla rissa, ecco la scena tagliata da Mediaset

Francesco Fredella 11 febbraio 2022 a

a

a

Cosa succede ad Armando Incarnato? La domanda ci porta, subito, a capire cosa è accaduto durante una delle registrazioni di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Andiamo, però, per gradi. Pochi giorni fa Incarnato è stato al centro di uno scontro con Biagio Di Maro, tra loro si è sfiorata la rissa (tra loro c'è una rivalità fortissima). Adesso spunta un nuovo tassello: Armando litiga con Diego, che sembra aver puntato da quando è andata male la conoscenza con Ida Platano.

"Un teatrino organizzato". Uomini e Donne, lesa maestà: chi spara ad alzo zero contro Maria De Filippi

Secondo le ultimissime indiscrezioni, Armando e Diego sarebbero venuti quasi alle mani e sarebbe stato necessario l'intervento della produzione. Non solo: arriva anche Luca Salatino per cercare di placare l'ira dei due. Ci pensa il Vicolo delle News a spiegare tutto: secondo i rumors tutto sarebbe partito da una foto di Diego insieme a un’altra persona. Diego, dicono, era all'interno di un centro commerciale con sua nipote quando si è avvicinato un signore per fargli fare un video saluto. Quest'ultimo ha detto di essere un amico di Armando, ma Diego non si è sottratto.

Uomini e Donne, Luca rovinosamente attratto da Soraya? E in studio... imbarazzo siderale

Armando, allora, prende come spunto questa vicenda per attaccare senza mezzi termini Diego, che secondo lui si sarebbe dovuto tirare indietro. Armando sostiene che dopo quel video, Diego ha dimostrato tanta incoerenza (ma si tratta solo di un gesto di pura e semplice educazione). Lo scontro va in scena in pompa magna: i due si alzano in piedi e se ne dicono di tutti i colori, arrivando al faccia a faccia. Probabilmente, la scena verrà tagliata. Insomma, un vero e proprio cambiamento per evitare brutte sorprese. Dopo la registrazione di ieri, poi, Matteo Ranieri ritrova Federica: i due provano a chiarirsi. Ballano insieme e poi Matteo esce dallo studio. Cosa accadrà?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.