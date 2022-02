Uomini e donne, lesa maestà: "Un teatrino organizzato", chi spara ad alzo zero contro Maria De Filippi

10 febbraio 2022 a

Accuse pesanti contro Maria De Filippi. Una ex corteggiatrice di Uomini e donne ha parlato di "teatrino organizzato" puntando il dito contro la produzione e indirettamente contro la conduttrice. Il trono che finisce nella bufera è quello di Matteo Ranieri, che sta subendo duri colpi di recente. Nell'ultima registrazione della trasmissione, le sue corteggiatrici, Federica Aversano e Denise Giulia Mingiano, non si sono presentate.

Denise, però, nei giorni scorsi avrebbe inviato un messaggio alla sorella di Matteo. Un messaggio che la De Filippi ha deciso di leggere a tutti i presenti in studio. La ragazza avrebbe fatto sapere innanzitutto che non ha nessuna intenzione di tornare nel programma e poi avrebbe aggiunto che "secondo lei la redazione ha organizzato tutto il teatrino con Armando”. A suo dire, quindi, la redazione avrebbe spinto Armando Incarnato a farsi avanti con lei solo per simulare un colpo di scena.

Stando alle anticipazioni della puntata, che andrà in onda nei prossimi giorni, la De Filippi avrebbe negato tutto. Poi ha spiegato a Matteo che ha due opzioni: o sceglie di far ritornare le sue corteggiatrici in studio, sempre che loro lo vogliano, oppure può chiedere di iniziare un percorso nuovo con nuove corteggiatrici. Sul fronte trono over, invece, Gemma Galgani ha deciso di chiudere la conoscenza con il nuovo cavaliere che stava frequentando. Per la dama torinese, poi, è sceso un altro corteggiatore, con cui ha deciso di iniziare una nuova frequentazione.

