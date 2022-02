Uomini e Donne, "provo dei sentimenti": ecco chi ha perso la testa per Gemma Galgani

Francesco Fredella 09 febbraio 2022 a

a

a

“Provo dei sentimenti”, Gemma Galgani potrebbe avere un nuovo corteggiatore. E sull'ultimo numero di Novella2000 arriva una lettera del cavaliere Giuseppe La Spisa - che in questi ultimi mesi ha conosciuto da vicino Gemma Galgani (indimenticabile il ballo in studio a Uomini e donne di Maria De Filippi su Canale 5). Sembra, però, che il cavaliere si sia davvero innamorato di lei, senza togliersela dalla testa. Un sentimento così forte che l'ha portato a scrivere una lettera al settimanale. "Spero tu possa prendere atto dei miei sentimenti…", si legge.

"Fa la buonista, ma...". Soleil Sorge si scatena contro Manila Nazzaro: "Chi è veramente", parole come pietre

"Una forte attrazione sta nascendo dentro di me nei tuoi confronti…", racconta. E poi ringrazia Gemma per quel ballo. "In quei minuti ho capito ciò che mi manca… Cioè tu, il tuo respiro, la tua presenza", dice ancora il cavaliere. Insomma, la dama di Uomini e Donne potrebbe dare una chance all'uomo: si aprirebbe un nuovo capitolo per lei, che dopo la storia con Giorgio Manetti è rimasta sola. Una piccola avventura, platonica, con Nicola Vivarelli (in arte Sirius, uno dei più giovani corteggiatori della storia della televisione).

Maria De Filippi? "Chi ha contatto", rumors ai piani altissimi di Mediaset: presto, in tv...

"Gemma stai diventando importante per me", dice sempre Giuseppe La Spisa. Che conclude in modo chiaro: “Il tuo pensiero mi segue ovunque io vada. Averti stretto una sola volta non è sufficiente…”. Adesso occorre capire cosa dirà la Galgani e come si comporterà con l'uomo che sembra davvero pazzo di lei. Non cala il sipario, la soap continua. Gemma, però, naviga a vista senza lasciarsi andare subito.

"Ha detto no". Loredana Lecciso, smacco a Mediaset: un rifiuto senza precedenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.