Uomini e donne, Gemma Galgani umiliata. Con chi beccano Giorgio: nuova giovanissima fidanzata (vip)?

Giorgio Manetti pare abbia dimenticato del tutto Gemma Galgani, la dama di Uomini e donne. Dopo essere tornato nella trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5, dove le ha pure mandato un video messaggio, l’imprenditore fiorentino è stato beccato in compagnia di Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, con il quale si è lasciata l'estate scorsa dopo un anno d'amore.

Manetti, 65 anni, e De Vitis, 23, sono stati immortalati da Novella 2000 a Sanremo, dove erano andati per partecipare ad alcuni eventi collaterali al Festival. Sono arrivati insieme al galà della rivista diretta da Roberto Alessi. Tra Giorgio e Marialaura, come raccontano i presenti, era chiaramente percepibile tanta complicità e sintonia.

Insomma, è nato un nuovo amore? "Presto per dirlo, ma non per pensarlo", si legge sul magazine. Certamente a Marialaura piacciono molto gli uomini maturi visto che ha avuto una relazione con Brosio che di anni ne ha 65. "Marialaura De Vitis era tutta concentrata su Giorgio”, assicura Novella 2000. Il ritorno ufficiale di Giorgio Manetti a Uomini e Donne salterà a questo punto? Il Gabbiano voleva tornare nello show della De Filippi ma forse adesso Marialaura potrebbe aver fatto saltare tutti i piani.

