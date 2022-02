Gf vip, scontro tra Alex Belli e Delia Duran. La fine in diretta: "Il nostro matrimonio non vale niente"

15 febbraio 2022 a

Alex Belli è tornato al Grande Fratello Vip, ospite di Alfonso Signorini nella puntata del 14 febbraio, che si è conclusa con l'uscita dalla Casa di Gianluca Costantino e con Lulù Selassiè, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge nominate per la finale. Ma la sua presenza ha infastidito Delia Duran. "Durante la quarantena ho pensato tanto alla nostra vita e a quello che abbiamo costruito. Ho pensato anche a Soleil...", ha detto in studio. E il conduttore ha quindi commentato: "L'amore è sempre l'amore".

Da parte sua Delia Duran ha pronunciato delle parole durissime sul marito: "Ho capito che l'amore per Alex sta svanendo, non sono più innamorata come una volta. Amo la vita, amo la leggerezza, e sono sempre stata così". Poi la modella è andata in passerella dove ad attenderla c'era Belli. "Dove è finita Delia che conosco io?", le ha chiesto Alex, " la donna elegante? Io lo accetto, vuoi stare da sola ma tutto quello che noi siamo... Il rispetto, non puoi buttare tutto all'aria".

E ancora: "Abbiamo lottato insieme per la libertà. Continua a fare la figura che stai facendo...". Ma Delia non ha nessuna intenzione di tornare sui suoi passi, ora guarda avanti: "Il nostro matrimonio non vale niente, voglio vivere liberamente la mia vita". Un faccia a faccia che ormai non lascia spazio ad alcun spiraglio. "Ormai è palese, per Delia è più importante la finale", ha commentato Signorini.

