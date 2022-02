Gemma Galgani a Uomini e donne si presenta così: condizioni fisiche pietose, attimi di gelo

15 febbraio 2022 a

Durissima la vita a Uomini e donne, per Gemma Galgani. La Dama di Torino in studio esordisce spiazzando tutti, la conduttrice Maria De Filippi compresa, prendendo la parola praticamente senza voce. "Colpa di Tina Cipollari", ha spiegato la Galgani scusandosi con il pubblico. Reduce dalla conoscenza con il cavaliere Pierluigi, ennesimo spasimante della sua ormai lunghissima carriera televisiva, Gemma ha dovuto far fronte a un vero e proprio agguato dietro le quinte da parte della storica opinionista di U&D.

"Comincio dicendo che sono senza voce perché Tina mi ha fatto un agguato nel dietro le quinte… Ho piantato un urlo che ho perso una corda vocale…", ha ammesso la Galgani provocando il sorriso sornione della padrona di casa De Filippi. "Tina è vero?", ha chiesto alla Cipollari, che non ha potuto far altro che confermare l'accaduto: "E’ vero, sì.… Passando ho aperto la tenda nera…". E la Galgani, per lo spavento, si sarebbe letteralmente sgolata.

Quindi qualche dettaglio più intimo sulla sua storia con Pierluigi: "E’ stato affettuoso, bacetti, abbracci…", sono le parole di Gemma, che ha trascorso con il cavaliere la settimana di Sanremo, a guardare il Festival da casa. "Dopo il bacio sono rimasta impietrita… Quel bacio mi ha un po’ raggelata". Insomma, anche stavolta non ha trovato l'uomo giusto. "A te questo signore non ti piace - l'ha punzecchiata nuovamente la Cipollari -. Stai campando scuse…Non t’interessa. Cosa li tieni a fare questi uomini?".

