Uomini e Donne, Biagio Di Maro massacrato: "Errore imperdonabile", cos'ha fatto fuori dallo studio

Scontro aperto a Uomini e Donne, dove ancora una volta è protagonista Biagio Di Maro. Il Cavaliere siede al centro dello studio e racconta la sua conoscenza con Stella, ma alla fine ne combina un’altra delle sue. Il cavaliere parte all'attacco insinuando che Cristiana gli avrebbe rivolto delle attenzioni (anche fuori dallo studio di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5). Questo dettaglio, in ogni modo, fa "sbottare" tutti e la diretta interessata nega il corteggiamento fuori. Non mancano critiche, una dopo l'altra. Poi arriva l'attacco di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non credono alle sue parole.

Nella puntata c'è anche Lilli, che reagisce male a Uomini e Donne. Infatti, secondo le ultime anticipazioni, dopo i problemi tra Ida e Alessandro, nel bel mezzo della puntata spunta pure Luca Salatino. Il tronista, a quanto pare, avrebbe deciso di mettere il freno alla storia con Lilli per uscire con Soraya. E, poi, sarebbe rimasto notevolmente colpito da lei a tal punto di capire se possa esserci altro oltre all’attrazione fisica.

Capitolo Matteo Ranieri. Sempre dalle ultime indiscrezioni sembra che abbia puntato una nuova corteggiatrice: potrebbe dimenticare per sempre Federica? Forse sì. Insomma, Ranieri - dopo aver detto addio a Denise - ha deciso di guardarsi puntando su una nuova conoscenza. Si tratta di una ragazza con la quale si è trovato molto bene, non si sa cosa possa accadere nel corso delle prossime settimane. Infatti, adesso si potrebbe aprire un nuovo capitolo nella vita di Matteo Ranieri che è alla ricerca di emozioni forti. Appunto quelle amorose (e televisive).

