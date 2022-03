Ballando con le stelle, tam-tam impazzito su Bianca Guaccero: "Sta facendo fuoco e fiamme..."

Francesco Fredella 10 marzo 2022 a

A quanto pare Bianca Guaccero potrebbe dire addio a Detto Fatto, che si avvia verso la chiusura. L'indiscrezione, in queste ultime ore, circola negli ambienti televisivi. Ma al tempo stesso arriva anche la proposta di Milly Carlucci, che vorrebbe arruolare la Guaccero nei suoi programmi. Andiamo per gradi. Alla base della chiusura del programma ci sarebbero gli ascolti sempre più bassi, quasi deludenti.

E dalle ultime indiscrezioni Rai si fa il nome di Pierluigi Diaco per un nuovo programma. Bocce cucite sul nuovo progetto editoriale. Intanto, secondo il magazine Oggi - che sta sparando uno scoop dietro l'altro - ci sarebbe una trattativa segreta legata alla Guaccero. Insomma, potrebbe restare in Rai seguendo un'altra trattativa in corso: quella legata a Milly Carlucci. "Sta facendo fuoco e fiamme per avere Bianca Guaccero a Ballando con le stelle”, scrive su Oggi Alberto Dandolo, esperto di retroscena televisivi. Il nome della conduttrice resta legato a Il Cantante Mascherato, di cui si parla abbastanza in questo ultimo periodo. Secondo molti insider, dietro la Medusa ci sarebbe la 41enne di Bitonto. Che nega tutto, ovviamente.

E poi si parla ancora di Bianca Guaccero sostituita da Pierluigi Diaco, che è stato presente negli ultimi anni in Rai con programmi di grande prestigio e forte valore autoriale. Mai urlati, introspettivi e molto seguiti. La nuova trasmissione di Diaco si dovrebbe piazzare sul palinsesto quotidiano di Rai 2 intorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì. La prima puntata, però, ancora non si conosce. Quando? Resta un mistero, per adesso. I retroscenisti della tv, sempre ben informati, sono in attesa dei prossimi sviluppi.

