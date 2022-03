Affari tuoi, Amadeus stroncato: "Un pacco che molti schivano". Sfida alla De Filippi, brutte voci dalla Rai

Francesco Fredella 11 marzo 2022 a

a

a

Per Amadeus è un momento d'oro: prima Sanremo (per ben tre edizioni) e poi il bis per il 2023- 2024. Ora, però, Amadeus viene preso di mira da Davide Maggio, sempre ben informato sulle vicende televisive, che scrive: "Si era immolato alla causa, ma è servito a poco. Diciamo la verità, il prime time di Affari Tuoi è un pacco almeno quanto il sabato sera di Rai1 che i più schivano".

Toffanin cede a Pier Silvio Berlusconi, l'ultimo ribaltone a Mediaset: indiscrezioni dai paini alti

Secondo la penna di Davide Maggio, quindi, nemmeno con il “formato famiglia” ci sarebbero ascolti che superano la De Filippi e non si sa se possano far gioire o meno i piani alti di viale Mazzini (quindi nessun sorpasso a Queen Maria, che va in onda con l'inossidabile C'è posta per te). Sempre secondo Davide Maggio "il format è datato e stiracchiarlo lungo oltre 3 ore, contro l’inossidabile C’è Posta Per Te, non ha aiutato".

Amici, il "Serale" con sorpresa: Maria De Filippi cala tre assi, chi saranno i membri della giuria

Affari Tuoi, da sabato 19 marzo 2022, si sposta nell’access prime time. Ma Amadeus si fa comunque in due, si sdoppia con I Soliti Ignoti, game show preserale di Rai1 e poi con Affari tuoi - formato famiglia. Per adesso è presto capire quello che accadrà: si tratta di un test di 2 settimane (ancora troppo poco) per capire se il programma Endemol Shine ha le potenzialità per restare in piedi. Adesso, dopo C'è posta per te, Amadeus dovrà fare i conti contro Amici - che riparte con il serale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.