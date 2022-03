Gf Vip, prima la ipnotizza poi le salta addosso. Giucas Casella, il raptus con Delia Duran: sconcerto nella Casa

13 marzo 2022 a

Sconcerto nella casa del Gf Vip. Giucas Casella infatti ha ipnotizzato Delia Duran durante lo spettacolo messo in piedi dai ragazzi del Grande Fratello Vip per l'ultimo sabato sera prima della finale. "Il tuo corpo si spezza ma non si piega", ha continuato a ripetere Giucas Casella dopo che Delia si era addormentata. Il suo corpo era completamente rigido, la testa e i piedi appoggiati su due sedie.

Ad un certo punto Giucas è salito su di lei, ma la testa è scivolata e sono caduti tutti e due. Dell'accaduto però Delia non si è accorta di nulla.

La modella infatti era entrata in catalessi, ma non era appoggiata abbastanza bene ed è quindi scivolata a terra. Poco dopo Giucas Casella le ha chiesto il suo più grande desiderio e lei ha confessato: "Diventare mamma". Al risveglio però non ricordava niente di quello che era successo. E nemmeno di quello che aveva detto.

