Verissimo, Pier Paolo Pretelli esagera: "Qui c'è aria fresca, lì...". E Mara Venier lo umilia in diretta

Francesco Fredella 14 marzo 2022 a

a

a

Quello di Pierpaolo Pretelli sembra davvero uno scivolone. Senza precedenti. Andiamo per gradi. L'ex velino di Striscia - ed ex concorrente del Grande Fratello Vip - negli ultimi mesi è rinato in tv grazie a Carlo Conti e Mara Venier: i due big del piccolo schermo l'hanno arruolato prima a Tale quale show e poi a Domenica in. Ma ad un certo punto, quasi all'improvviso, Pretelli è arrivato a Verissimo. Dall'altra parte, insomma. Ha puntato al Biscione di nuovo lasciando Mamma Rai che l'aveva accolto bene. Fin qui nulla di strano: tutto rientrerebbe nella logica del mondo del lavoro. Se non fosse per quella frase molto imbarazzante pronunciata dalla Toffanin, una vera frecciata alla Rai.

"L'ho scoperto sul set". Valeria Fabrizi choc: la malattia nascosta che lascia di sasso Silvia Toffanin



"Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest'aria fresca. Lì ho fatto un'azione da botulino, ho ringiovanito un po', tornare qui e trovare aria fresca è piacevole", ha detto Pretelli. La frase, poco elegante nei confronti di Mara Venier che è amata in modo trasversale e Carlo Conti, ha fatto subito il giro della Rete. Zia Mara ha risposto con uno screen di un sito che pubblicata la notizia. Le sue parole? Sintetiche e ad affetto: "Porello". Poi sono arrivate le scuse, che hanno il sapore della lacrime di coccodrillo.

“Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Battuta già fatta anche ad una intervista di Tv Talk! Sarò sempre grato a Carlo e a Mara”, ha scritto su Twitter Pretelli. E la Venier, da grande signora della tv, ha risposto con toni pacati: “Ok, tranquillo Pierpaolo, tutto chiaro… ci vediamo presto”.

Mentre va in onda Domenica In... Toffanin, lo sfregio alla Venier in studio: altissima tensione Rai-Mediaset | Guarda

Agli utenti della Rete, però, non è sfuggito questo dettaglio. E qualcuno ha scritto: “Forse il signor Pretelli dovrebbe avere un po’ di rispetto per Mara Venier”. Sante parole. La Venier, sicuramente, ha accolto Pretelli come un figlio invitandolo addirittura a casa sua per la festa di compleanno. Poi, probabilmente per logiche televisive e di scaletta, il suo spazio a Domenica in sarebbe stato ridimensionato. Tutto questo ha fatto scattare l'ira funesta di Pretelli?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.