Uomini e donne, "no grazie". Per Gemma Galgani il più umiliante dei rifiuti, disintegrata con due parole

Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e donne, riesce a stare sempre al centro dell'attenzione. Inutile negare che è il personaggio chiave di Uomini e donne. Dopo la pausa del weekend, il programma di Maria De Filippi torna su Canale 5 con nuovi colpi di scena. La conduttrice chiede alla Galgani se avesse messo gli occhi sui cavalieri presenti in studio. La dama dice di essere interessata a Franco, uno dei concorrenti del programma pomeridiano di Canale 5.

L'uomo, 73 enne, però sembra non essere interessato a Gemma. Ennesima doccia gelata per la donna che da dieci anni è presente come personaggio fisso dopo la storia con Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli, alias Sirius (il baby corteggiatore). Per Gemma, insomma, è davvero un momento negativo: troppo complicato dal punto di vista sentimentale mentre va bene sul profilo professionale con tantissimi fan che sui social sono attratti da lei. Ormai, inutile negarlo, resta uno dei personaggi chiave del programma di Maria De Filippi - che non potrebbe mai rinunciare a lei. Scherzi a pare, la dama è davvero interessata a Franco. ma questo "due di picche" improvviso cambia totalmente i suoi piani.

Ma non c'è solo Gemma nell'ultima puntata di UeD. Arriva anche Alessandro Vicinanza, che con un fuoriprogramma improvviso lascia lo studio: litiga con Armando Incarnato e succede di tutto. Tra Ida e Alessandro ci sarebbe stata una discussione molto accesa. Armando, però, si sarebbe fatto prendere dal panico mettendo in scena un litigio senza precedenti.

