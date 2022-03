Amici, Rudy Zerbi sbotta con LDA e Calma: "Ignoranti, supponenti e saccenti"

24 marzo 2022 a

Rimprovero per LDA e Calma. I due concorrenti di Amici 21, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, se la sono presa per l'assegnazione di un brano per il prossimo Serale. Quale? La Paranza di Daniele Silvestri, su cui dovrebbero duettare. Il motivo? Una frase della canzone che recita: "La paranza è una danza che si balla con la panza". Ecco allora l'immediata lavata di capo da parte di Rudy Zerby. L’insegnante non solo ha mostrato un filmato ai due con il reale significato della canzone. Zerbi ha infatti avvisato gli allievi che lui stesso ha firmato questo progetto con Silvestri.

"Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti. E fate una figura terribile. Sembrate quello che poi di vostro non siete, ma davanti a una roba del genere mi vergognerei. Ci vestiamo da papera? La panza? Non sapete neanche di cosa parlate. […] Siete cascati male e sapete perché? Il discografico di quel pezzo, il contratto di quella canzone l’ho fatto io. Ero io con Daniele Silvestri e sono io che insieme a lui ho lavorato e promosso quella canzone".

Inutili le giustificazioni da parte di LDA e Calma, visto che l'insegnante ha concluso tuonando: "Entrambi adesso imparate prima di giudicare a capire come stanno le cose. Cercate di essere più umili. E terzo, mettetevi alla prova. Siete tanto brillanti quando dovete parlare, meno quando dovete cantare. […] Migliorate, crescete e documentatevi prima di parlare".

