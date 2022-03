Amici, il pubblico si presenta con questi occhiali: Maria De Filippi sbigottita, mai successo prima

27 marzo 2022 a

Uno strano fatto è accaduto ad Amici durante la puntata del serale di sabato 26 marzo, quando il pubblico ha indossato occhiali bianchi. Il tutto è accaduto quando si è esibito Luigi Strangis, allievo del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Quando canta l'allievo di Rudy Zerbi il pubblico canta e si scatena con indosso gli occhiali. Il motivo? Luigi è stato in grado di lanciare una vera e propria moda. Sì, perché il cantante si è presentato al pubblico di Canale 5 con un paio di occhiali che non passano di certo inosservati.

Questi ultimi li ha portati spesso durante il pomeridiano, soprattutto per celare le sue emozioni. La conduttrice non ha impiegato molto prima di capirlo e ha giocato con lui su questo:“Vuoi mettere gli occhiali?” gli chiedeva qualche settimana fa non appena il cantante si emozionava. Da qui la scelta dei suoi fan di omaggiare l'allievo con l'accessorio che più lo contraddistingue: gli occhiali appunto.

Qualche giorno fa Luigi ha svelato a Zerbi di essere malato: "Ho il diabete e lo stress incide sulla glicemia. Quindi cerco sempre di lasciare andare". Un racconto che ha commosso i telespettatori e non è un caso se Luigi è tra i più quotati all'interno del talent.

