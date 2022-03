Verissimo, Kledi Kadiu ex di Amici in lacrime: il dramma del figlio malato

Francesco Fredella 28 marzo 2022 a

a

a

Kledi Kadiu è stato uno dei ballerini più amati dal pubblico, che ancora oggi a distanza di molti anni lo ama. Adesso è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo con sua moglie Charlotte Lazzari, che ha sposato nel 2018. La coppia ha subito un vero e proprio calvario dopo la nascita del loro secondo figlio, venuto al mondo nel 2021 (la coppia ha anche un’altra figlia, Lea, di sei anni).

"Ho paura per i miei figli". Ilary Blasi, crisi con Totti: uno sfogo drammatico

La moglie di Kledi ha raccontato alla Toffanin di aver notato uno strano movimento di suo figlio, che si è ripetuto nei giorni, per questo motivo ha deciso di correre in ospedale. “Nostro figlio ha rischiato di morire, per colpa di un’infezione del sistema nervoso centrale”, hanno raccontato il ballerino e sua moglie in lacrime negli studi di Silvia Toffanin. Il bambino è stato ricoverato in terapia intensiva per oltre un mese e mezzo. Poi ha iniziato il percorso di cure a casa ed ora sta decisamente meglio.

"Cos'ho scoperto su di lui dopo il GfVip". Sophie Codegoni umilia Fabrizio Corona: Toffanin di sasso

"Gabriel è in netto miglioramento. Sarà lui a dirci con il tempo quali saranno i suoi punti di forza e la sua fragilità. Ogni miglioramento è per noi una gioia immensa. Lui sta crescendo con i suoi tempi”, ha detto Charlotte Lazzari. “Sta facendo un percorso di riabilitazione a casa con delle persone che ci supportano”. Da quanto raccontato a Verissimo, il bambino soffre di una grave di infezione del sistema nervoso centrale: una malattia molto delicata che potrebbe partire da una causa virale o batterica.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.